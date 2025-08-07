춘천, 대형 고위험 사업장 합동 점검
입력 2025.08.07 (19:31)
춘천시는 오늘(7일), 고용노동부, 국토안전관리원과 함께 대규모 건설 공사장에 대한 관계 기관 합동 점검을 실시했습니다.
점검 대상은 춘천시립치매전담형 요양원 등 규모 3,000㎡ 이상인 고위험 사업장 20곳이었습니다.
합동 점검반은 산업안전보건법과 중대재해처벌법 상의 안전 규정 준수 여부를 중점 확인했습니다.
춘천시는 오늘(7일), 고용노동부, 국토안전관리원과 함께 대규모 건설 공사장에 대한 관계 기관 합동 점검을 실시했습니다.
