국제

중국 신장 관광지서 출렁다리 끊어져…5명 사망·24명 부상

입력 2025.08.07 (19:37) 수정 2025.08.07 (19:44)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

중국 한 관광지에서 출렁다리의 케이블(줄)이 끊어져 다리 상판이 기울어지면서 29명의 사상자가 발생했습니다.

7일(현지시간) 중국매체 펑파이·글로벌타임스에 따르면 전날 신장 웨이우얼(위구르)자치구 이리 하싸커(카자흐)자치주 샤타(夏塔) 관광지에서 발생한 사고로 다리 위에 있던 관광객들이 아래로 떨어지면서 5명이 숨지고 24명이 다쳤습니다.

한 목격자는 "다리 오른쪽의 강철 케이블이 갑자기 끊어지면서 사람들 중 일부는 강이나 바위로 떨어졌고 여러 명이 다리 위에 갇혔다"고 당시 상황을 전했습니다.

당시 현장에 있었다고 밝힌 한 네티즌은 바람이 부는 가운데 다리 위에 있던 관광객들이 걸어가면서 다리를 흔들었다고 주장하기도 했습니다.

사고가 난 다리는 아슬아슬함을 내세워 온라인상에서 유명해진 곳으로, 이곳에서는 지난해 6월에도 비슷한 사고가 나 관광객들이 넘어진 적 있으며, 당시 관광지 측은 점검을 강화하겠다고 밝혔던 것으로 전해졌습니다.

해당 관광지는 현재 폐쇄됐으며 당국은 사고 원인을 조사 중입니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 펑파이 캡처]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 중국 신장 관광지서 출렁다리 끊어져…5명 사망·24명 부상
    • 입력 2025-08-07 19:37:18
    • 수정2025-08-07 19:44:49
    국제
중국 한 관광지에서 출렁다리의 케이블(줄)이 끊어져 다리 상판이 기울어지면서 29명의 사상자가 발생했습니다.

7일(현지시간) 중국매체 펑파이·글로벌타임스에 따르면 전날 신장 웨이우얼(위구르)자치구 이리 하싸커(카자흐)자치주 샤타(夏塔) 관광지에서 발생한 사고로 다리 위에 있던 관광객들이 아래로 떨어지면서 5명이 숨지고 24명이 다쳤습니다.

한 목격자는 "다리 오른쪽의 강철 케이블이 갑자기 끊어지면서 사람들 중 일부는 강이나 바위로 떨어졌고 여러 명이 다리 위에 갇혔다"고 당시 상황을 전했습니다.

당시 현장에 있었다고 밝힌 한 네티즌은 바람이 부는 가운데 다리 위에 있던 관광객들이 걸어가면서 다리를 흔들었다고 주장하기도 했습니다.

사고가 난 다리는 아슬아슬함을 내세워 온라인상에서 유명해진 곳으로, 이곳에서는 지난해 6월에도 비슷한 사고가 나 관광객들이 넘어진 적 있으며, 당시 관광지 측은 점검을 강화하겠다고 밝혔던 것으로 전해졌습니다.

해당 관광지는 현재 폐쇄됐으며 당국은 사고 원인을 조사 중입니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 펑파이 캡처]
정창화
정창화 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

김건희 구속영장 청구…尹 체포영장 2차 집행 무산

김건희 구속영장 청구…尹 체포영장 2차 집행 무산
[단독] “다이아 큰 거라서 놀라셨다”…‘통일교 목걸이’ 메시지 나왔다

[단독] “다이아 큰 거라서 놀라셨다”…‘통일교 목걸이’ 메시지 나왔다
[단독] ‘주식 차명거래 의혹’ 이춘석 보좌관도 국정기획위 소속이었다…“어제 해촉”

[단독] ‘주식 차명거래 의혹’ 이춘석 보좌관도 국정기획위 소속이었다…“어제 해촉”
[단독] ‘양호’ 등급에도 붕괴… ‘안전등급제’는 면피용?

[단독] ‘양호’ 등급에도 붕괴… ‘안전등급제’는 면피용?
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.