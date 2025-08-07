혁신도시 10년…‘지방소멸 대책’ 마중물

동영상 고정 취소

국가국형발전 핵심정책으로 전국 10곳에 조성된 혁신도시가 올해로 10년을 맞았습니다.



공공기관 이전과 지역인재 채용과 지방재정 기여 등 성과로 지방소멸 대책으로 역할을 했다는 평가입니다.



하지만, 혁신도시 발전이 정체돼 2차 공공기관 이전 등 대책도 필요합니다.



손원혁 기자가 짚어봤습니다.



지난 2015년 6월, 진주에서 새출발을 알린 한국토지주택공사, LH.



LH를 비롯해 한국산업기술시험원, 국방기술품질원 등 11개 공공기관이 진주 혁신도시 시대를 열었습니다.



이전 직원 수는 4천7백여 명.



10년 동안 경남·진주에 납부한 지방세가 LH만 3천8백억 원에 이릅니다.



미술관과 도서관 등 공공기여에 더해, 무엇보다 지역인재 채용의 활로를 열었습니다.



11개 기관 지역 인재 채용률은 평균 36%.



확대 추세에 있습니다.



[강오순/LH 지역균형본부장 : "LH에 입사하는 게 꿈이다, 이런 목표를 가지고 진주에서 생활할 수 있고요. 지역 청년들한테 새로운 꿈을 줄 수 있는, 이전해서 LH가 그런 역할을 할 수 있어서…."]



하지만, 진주 혁신도시 발전이 한계에 봉착했다는 우려가 나옵니다.



혁신도시 정주인구도 당초 목표 3만 7천 명에 못 미치는 3만 3천 명에 정체돼 있고, 민간기업 이전이 미비해 공공기관과의 상승효과가 기대에 크게 못 미칩니다.



[문태헌/경상국립대 도시공학과 교수 : "증가한 부분이 서비스업이거든요. 고용 창출은 될 수 있겠지만, 이 지역에 기본적인 발전 성장동력을 마련하는 데는 한계가 있는 거거든요."]



진주시는 혁신도시 범위를 문산읍 일부까지 확대해 도시 구조와 경제 생태계를 변화를 꾀하고 있습니다.



[이병탁/진주시 혁신도시지원팀장 : "이미 지정돼 있는 혁신도시로 수도권 공공기관의 2차 이전이 되어야 진정한 혁신도시가 완성되리라 생각합니다."]



10개 혁신도시 가운데 정주 여건 만족도가 2위지만, 가족 동반이주율은 일곱 번째인 점은 보완해야 할 대목입니다.



고등학교 등 교육 기반 확대가 정주여건 개선에 가장 큰 과제로 꼽힙니다.



KBS 뉴스 손원혁입니다.



촬영기자:변성준/그래픽:박수홍



