[여기는 진주] 산청군, 호우 피해 농어업인 특별융자…65억 원 규모 외

입력 2025.08.07 (19:39) 수정 2025.08.07 (19:45)

산청군이 집중호우 피해 농어업인에게 1% 이하 저금리로 65억 원을 특별융자합니다.

융자 금액 가운데 45억 원은 경상남도 농어촌진흥기금에서, 20억 원은 산청군 자체 재원으로 마련했으며, 오는 18일까지 각 읍면사무소에서 신청을 받습니다.

재경 경남도민회, 수해 복구 성금 2,000만 원 기탁

경상남도는 재경 경남도민회에서 수해 복구 지원 성금 2천만 원을 경남사회복지공동모금회에 기탁했다고 밝혔습니다.

재경 경남도민회는 경남의 수재민들이 하루빨리 일상으로 돌아갈 수 있기를 바란다며, 성금 기탁 이유를 밝혔습니다.

검찰, ‘하동 순찰차 사망사고’ 경찰 보완·재수사 요청

검찰이 지난해 8월, 하동의 한 파출소 순찰차 뒷좌석에서 40대 여성이 36시간 동안 갇혀 있다 숨진 사고와 관련해, 부실하게 근무한 경찰관에 대한 보완 수사와 재수사를 요청했습니다.

앞서 경남경찰청은 업무상과실치사와 직무 유기 혐의로 경찰관 2명을 송치했으며, 다른 경찰관 3명은 혐의가 인정되지 않는다며 불송치했습니다.

경상국립대·미국 미주리대, 포괄적 학술교류 협정

경상국립대가 미국 미주리대학교와 포괄적 학술교류 협정을 체결했습니다.

이번 협정은 우주항공, 방위산업 분야 연구 역량을 고도화하고 두 대학 간 교수와 연구자 공동연구와 학생 교류를 체계적으로 추진하기 위한 것입니다.

경상국립대는 또, 미국 조지아 공과대와도 협력을 논의할 예정입니다.

