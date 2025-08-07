[집중인터뷰] 내일 개막하는 ‘2025 0시 축제’, 볼거리는?

동영상 고정 취소

[앵커]



대전의 대표 여름 축제로 자리 잡은 대전 0시 축제가 내일부터 9일간 시민들의 기대 속에 개최됩니다.



그래서 오늘은 대전시 유득원 행정부시장 모시고 올해 0시 축제의 특징에 대해 이야기 나눠보겠습니다.



어서 오세요.



대전 0시 축제가 올해로 3회를 맞이했습니다.



경제 활성화형 축제인 만큼 지역 브랜드 가치나 지역 경제 활성화에 대한 지역민들의 관심도 높은데요.



지난해 축제 성과는 어땠습니까?



[앵커]



올해는 대전시에 특화된 프로그램들로 구성이 됐다고 하는데, 올해 0시 축제에서 눈여겨 볼 만한 프로그램은 어떤 것들이 있습니까?



[앵커]



수많은 시민과 관광객이 모이는 만큼 안전과 교통 관리가 중요할 텐데요.



시민 참여를 활성화하면서도 무리 없는 축제 운영을 위한 교통 및 안전 대책은 무엇입니까?



[앵커]



이번 축제를 통해 기대하는 경제·문화 효과는 무엇이고, 앞으로 0시 축제를 대전 대표 축제로 발전시키기 위한 계획은 무엇입니까?



