[간추린 경남] 박완수 지사, 경제부총리 면담…현안사업 국비 건의 외

박완수 경남지사가 오늘(7일) 정부서울청사에서 구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관을 만나 지역 현안 사업에 대한 국비 지원을 건의했습니다.



박 지사는 남부내륙철도 개통과 수해 예방 대책, 전략산업 육성 등에 국비 지원 필요성을 강조했고, 특별재난지역 주택복구비 상향과 지방하천 준설 지원 등을 요청했습니다.



신종철 도의원 “산청 수해 복구에 관심과 참여 호소”



신종철 경남도의원이 산청군의 수해 복구에 지역사회와 자원봉사자들의 관심과 참여를 호소했습니다.



신 의원은 보도자료를 통해 산청지역의 생계와 직결된 농업 기반시설 복구가 끝나지 않았다며, 고령의 주민들을 위한 지속적인 연대와 도움의 손길이 절실하다고 강조했습니다.



고성·거창 ‘투자선도지구’…하동·거창·통영 ‘지역맞춤’



고성군과 거창군이 국토교통부가 주관하는 투자선도지구로, 하동군과 거창군, 통영시는 지역수요맞춤형지원 사업 대상지로 각각 선정됐습니다.



고성군은 'KTX 고성역세권 스포츠 힐링타운 조성사업'을, 거창군은 남상면에 산단 전용 나들목을 만듭니다.



하동군은 진교면에 친환경 보행도로와 공원을, 거창군은 거창읍에 놀이체험공간을, 통영시는 용남면에 무장애 산책로를 만듭니다.



창원시, 흉물 논란 ‘빅트리’ 연말까지 새 디자인 확정



창원시가 경관 훼손 논란이 거센 대상공원 전망대, 일명 '빅트리' 개선 방안을 발표했습니다.



창원시는 공론화 절차를 거쳐 연말까지 새 디자인을 확정하고, 내년 상반기부터 디자인 변경에 착수할 예정입니다.



또, 시설물 녹지와 조경 보완, 편의시설 확충 등은 다음 달까지 완료할 방침입니다.



노동계 “부산신항 사망사고, 원청 엄중 수사해야”



노동계가 최근 부산신항에서 잇따라 발생한 사망사고와 관련해, 원청 사업주에 대한 처벌을 촉구했습니다.



민주노총 경남본부는 2명이 숨지고 한 명이 다친 잠수부 사고와 한 명이 숨진 홋줄 작업 사고 모두 원청이 책임을 다하지 않았다며, 강제 수사를 통해 정부가 중대재해 근절 의지를 보여야 한다고 주장했습니다.



거제 해상 투망 작업 외국인 선원 추락…해경 수색



오늘(7일) 오전 8시 반쯤, 거제시 외도 인근 바다에서 23톤급 어선에 타고 있던 인도네시아 국적 선원 A씨가 바다에 빠졌습니다.



통영해양경찰서는 경비함정과 헬기 등을 동원해 수색을 하고 있으며, A씨가 투망 작업을 하다 줄에 맞아 바다로 추락한 것으로 보고 있습니다.



