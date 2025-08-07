국제

“푸틴, 연말 인도서 모디와 회담”…미국에 공동대응 주목

입력 2025.08.07 (19:44) 수정 2025.08.07 (19:50)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 올해 말 인도를 방문해 나렌드라 모디 총리와 회담한다고 인도 고위 관리가 7일(현지시간) 밝혔습니다.

푸틴 대통령과 모디 총리의 정상회담은 러시아산 석유를 수입한다는 이유로 미국이 인도를 관세로 압박하는 가운데 추진돼 관심을 끕니다. 도널드 트럼프 미 대통령은 전날 인도에 25%의 관세(2차 관세)를 3주 후 추가로 부과하는 행정명령에 서명했습니다.

인도는 미국의 관세 조치가 부당하다고 반발하고 있고, 러시아도 미국의 관세·제재 압력이 정당하지 않다며 이에 대항하기 위해 글로벌 사우스(Global South·주로 남반구에 위치한 신흥국과 개도국), 브릭스(BRICS) 국가들과 협력을 강화하겠다고 밝혔습니다.

트럼프 대통령은 8일까지 우크라이나와 휴전을 합의하지 않으면 러시아에도 고관세를 부과할 것이라고 경고했습니다.

이에 따라 푸틴 대통령과 모디 총리는 미국의 관세 압박에 공동 대응하는 방안과 수위를 심도 있게 논의할 것으로 보입니다.

다만 러시아와 인도의 정상회담 전 주목해야 할 변수가 수일 내 열릴 트럼프 대통령과 푸틴 대통령의 만남입니다. 이 정상회담에서 미국과 러시아의 관계, 우크라이나 전쟁을 해결할 돌파구가 생긴다면 러시아와 인도의 밀착 관계에도 변화가 생길 수 있습니다.

[사진 출처 : EPA=연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • “푸틴, 연말 인도서 모디와 회담”…미국에 공동대응 주목
    • 입력 2025-08-07 19:44:38
    • 수정2025-08-07 19:50:57
    국제
블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 올해 말 인도를 방문해 나렌드라 모디 총리와 회담한다고 인도 고위 관리가 7일(현지시간) 밝혔습니다.

푸틴 대통령과 모디 총리의 정상회담은 러시아산 석유를 수입한다는 이유로 미국이 인도를 관세로 압박하는 가운데 추진돼 관심을 끕니다. 도널드 트럼프 미 대통령은 전날 인도에 25%의 관세(2차 관세)를 3주 후 추가로 부과하는 행정명령에 서명했습니다.

인도는 미국의 관세 조치가 부당하다고 반발하고 있고, 러시아도 미국의 관세·제재 압력이 정당하지 않다며 이에 대항하기 위해 글로벌 사우스(Global South·주로 남반구에 위치한 신흥국과 개도국), 브릭스(BRICS) 국가들과 협력을 강화하겠다고 밝혔습니다.

트럼프 대통령은 8일까지 우크라이나와 휴전을 합의하지 않으면 러시아에도 고관세를 부과할 것이라고 경고했습니다.

이에 따라 푸틴 대통령과 모디 총리는 미국의 관세 압박에 공동 대응하는 방안과 수위를 심도 있게 논의할 것으로 보입니다.

다만 러시아와 인도의 정상회담 전 주목해야 할 변수가 수일 내 열릴 트럼프 대통령과 푸틴 대통령의 만남입니다. 이 정상회담에서 미국과 러시아의 관계, 우크라이나 전쟁을 해결할 돌파구가 생긴다면 러시아와 인도의 밀착 관계에도 변화가 생길 수 있습니다.

[사진 출처 : EPA=연합뉴스]
정창화
정창화 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

김건희 구속영장 청구…尹 체포영장 2차 집행 무산

김건희 구속영장 청구…尹 체포영장 2차 집행 무산
[단독] “다이아 큰 거라서 놀라셨다”…‘통일교 목걸이’ 메시지 나왔다

[단독] “다이아 큰 거라서 놀라셨다”…‘통일교 목걸이’ 메시지 나왔다
[단독] ‘주식 차명거래 의혹’ 이춘석 보좌관도 국정기획위 소속이었다…“어제 해촉”

[단독] ‘주식 차명거래 의혹’ 이춘석 보좌관도 국정기획위 소속이었다…“어제 해촉”
[단독] ‘양호’ 등급에도 붕괴… ‘안전등급제’는 면피용?

[단독] ‘양호’ 등급에도 붕괴… ‘안전등급제’는 면피용?
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.