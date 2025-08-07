도모헌 개관 10개월 만에 30만 명 방문

동영상 고정 취소

옛 부산시장 관사에서 복합문화공간으로 탈바꿈한 '도모헌'이 개관 10개월 만에 방문객 30만 명을 넘어섰습니다.



이는 하루 평균 천300여 명 규모로, 당초 부산시의 연간 방문객 목표인 20만 명을 웃도는 기록입니다.



부산시는 올해 하반기에 미디어파사드를 운영하고 개관 1주년 기념행사와 40만 번째 방문객 이벤트 등을 할 예정입니다.



