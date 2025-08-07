롯데자이언츠, 새 외국인 투수 벨라스케즈 영입

동영상 고정 취소

롯데자이언츠가 메이저리그 트리플A 소속 '빈스 벨라스케즈' 선수를 영입했습니다.



롯데자이언츠는 올 시즌 10승을 거둔 외국인 투수 '터커 데이비슨'을 방출하고 대체 외국인 투수, 벨라스케즈와 연봉 33만 달러에 계약했습니다.



시속 150km대의 속구를 구사하는 벨라스케즈는 슬라이더와 너클 커브, 체인지업을 바탕으로 메이저리그 144경기에 선발 등판해 760이닝 이상을 투구했습니다.



