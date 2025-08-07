[대담한K] 창단 80년 경남고 ‘대통령배 첫 우승’

동영상 고정 취소

구도의 도시 부산.



그 중심엔 프로야구 구단 롯데가 있기 때문이기도 하지만, 청룡기, 황금사자기, 봉황대기 대회를 석권한 야구 명문, 경남고의 존재감도 매우 큽니다.



지난 주말, 경남고가 또 하나의 역사를 썼는데, 야구부 창단 후 대통령배 대회에서 첫 우승을 거머쥐었습니다.



경남고 야구부 전광열 감독, 조원우 선수, 두 분 모셨습니다.



청룡기, 황금사자기, 봉황대기에서는 여러 차례 우승했지만, 그간 대통령배에서는 준우승만 6차례, 우승이 없었습니다.



그런 만큼 이번 우승이 더 간절했고, 값질 것 같은데?



조원우 선수는 선배들이 이루지 못했던 대통령배 우승을 이뤄낸 주역이 됐습니다.



경남고 출신의 대통령배 첫 MVP 선수가 됐는데, 소감을 들어볼까요?



전국에 야구 명문으로 꼽히는 곳들이 몇 군데 있죠.



이번에 함께 결승을 치렀던 휘문고도 있고요.



그런데 다른 학교엔 없고 경남고에만 있는 것이 있다면?



경남고는 꾸준히 좋은 선수들을 배출하는 명문 팀인데, 계속 명문을 유지한다는 게 쉽지 않잖아요.



수십 년 동안 지도자 생활을 하고 계시는데, 선수들에게 가장 강조하는 것은 무엇입니까?



일본의 고교야구 전국대회를 '고시엔'이라고 하는데, 프로야구 못지않은 인기를 누리고 있잖아요.



그런 걸 보면, 우리나라 고교야구대회도 더 많은 관심과 인기가 있으면 좋겠다는 생각이 들거든요?



학사 일정 때문에 요즘엔 운동한다는 이유로 학교 수업을 소홀히 할 수 없다고 하더라고요.



이번 대회는 포항에서 열렸지만 그 외 대부분의 주요 대회는 서울과 수도권에서 열리고 있거든요.



부담이 될 것도 같은데?



실제로 선수들의 경기력이나 컨디션에 적지 않은 영향이 미칠 것 같거든요.



예산도 많이 들 테고요.



현행 시스템을 해소해 나갈 방법은 없습니까?



경남고 졸업생 중엔 내로라하는 선수들이 많습니다.



고 최동원 선수, 또 이대호 선수까지, 훌륭한 선수를 많이 배출했는데, 국내를 포함해 해외 선수 중에, 어느 선수를 '롤모델'로 삼고 있습니까?



지금 3학년이라서 진로를 정해야 할 때잖아요.



어떤 목표, 계획을 세우고 있는지 궁금합니다?



오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다.



지금까지 경남고 야구부 전광열 감독, 조원우 선수였습니다.



