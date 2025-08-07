[주요 단신] 기초단체 실행 계획…국정과제 ‘미반영’ 외

동영상 고정 취소

최근 지역 정치권에서 논란이 되는 제주형 기초자치단체 설치와 관련해 주민투표 등의 실행 계획이 국정과제에 포함되지 않은 것으로 나타났습니다.



이재명 정부의 국정 운영 청사진을 설계하는 국정기획위원회의 국정과제에 '주민 주도형 행정체제 개편' 문구만 담기면서 지역에서 논의되는 행정체제개편 방향이나 기초자치단체 설치를 위한 주민투표 여부 등 구체적인 실행 계획은 빠진 것으로 알려졌습니다.



국정기획위는 오는 13일 10대 핵심 과제를 주축으로 한 120여 개 국정과제를 대국민 보고대회를 통해 발표할 예정입니다.



한라병원 의사 사칭 범죄 기승…“주의”



최근 제주지역 병원 의사를 사칭한 사기 범죄가 잇따라 주의가 필요합니다.



제주한라병원은 최근 한 달 사이 한라병원 소속 의사를 사칭하며 식당 단체 예약을 하고 수백만 원 상당의 와인을 대신 준비해달라는 등의 사기 범죄가 3건 이상 발생했다고 밝혔습니다.



특히 이 과정에서 한라병원 로고가 찍힌 명함 사진까지 활용됐던 것으로 전해졌습니다.



심정지로 쓰러진 20대 신속 처치로 소생



어제 저녁 8시 반쯤 제주시 구좌읍 하도리에서 축구하던 20대 남성이 심정지 증상을 보이며 쓰러졌습니다.



신고를 받은 119구급상황관리센터는 영상통화로 현장에 있던 동료에게 심폐소생술을 유도하고 구급대와 펌프차, 헬기 등 다중 출동시스템을 가동해 20대 남성을 신속하게 병원으로 이송했습니다.



이 남성은 호흡과 맥박이 돌아온 것으로 전해졌습니다.



