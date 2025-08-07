[뉴스7 경남 클로징]

동영상 고정 취소

NC다이노스의 연고지 이전 움직임에, 창원시는 천3백억 원 지원을 약속했습니다.



사실상 NC의 요구를 다 들어준 셈입니다.



초기 창원시의 대응에 아쉬웠던 대목이 분명 있고, 효율적인 운영을 위한 구단의 판단도 존중해야겠지만, 요구안을 내놓고 안 들어주면 떠날 수 있다는 식의 태도는 10년 넘게 사랑을 쏟아온 지역 팬들에 대한 예의가 아니겠죠.



7시 뉴스 마칩니다.



고맙습니다.



