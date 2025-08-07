[날씨] 제주 당분간 가끔 비, 일부 지역 소강상태…해안가 너울 주의

동영상 고정 취소

무더운 날씨 속 비 소식이 잦은 요즘입니다.



현재 제주 하늘은 흐린 가운데, 곳에 따라 약한 비가 내리며, 소강상태를 보이는 곳이 많겠고요.



내일부턴 산지와 한라산 남쪽 지역을 중심으로 비가 내리겠습니다.



강수량은 5에서 40mm가 예상되고요.



비가 오는 동안 도로가 미끄럽고 가시거리 급격히 짧아지는 곳도 있겠습니다.



교통 안전에 유의하시기 바랍니다.



비가 내리며 기온이 조금 내려가겠지만, 무더위는 계속되겠습니다.



내일도 낮 기온은 30도를 웃돌겠고, 습도가 높아서 체감 더위는 더 심하겠습니다.



서귀포 지역에선 3주 넘게 열대야가 이어지고 있는데요.



당분간 해안 지역을 중심으로 밤더위가 이어지겠습니다.



자세한 지역별 기온 살펴보겠습니다.



내일 아침 기온은 성산과 고산 26도, 제주와 서귀포 27도로 시작하겠습니다.



낮 기온은 고산 29도, 성산 30도, 제주와 서귀포 31도로 오늘보다 1도에서 2도가량 낮겠습니다.



당분간 제주 해안에는 물결이 강하게 밀려오는 곳이 있겠습니다.



바다의 물결은 제주 앞바다에서 0.5에서 2m로 비교적 잔잔하겠고요.



남쪽 먼바다의 물결은 최고 2.5m로 약간 높게 일면서 풍랑주의보가 발효 중입니다.



모레부턴 만조 시간대에 바닷물의 높이도 높겠고, 해상에선 돌풍과 함께 천둥, 번개가 치는 곳도 있겠습니다.



주말인 토요일도 흐린 가운데, 가끔 비가 내릴텐데요.



비의 양은 10에서 60mm가 예상됩니다.



비가 오는 동안 순간 돌풍이 부는 곳도 있겠습니다.



날씨였습니다.



