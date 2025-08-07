[날씨] 부산 폭염특보 이어져…모레 남부 중심 다시 비

동영상 고정 취소

오늘은 가을의 첫 절기 '입추'입니다.



절기가 무색하게도 더위의 기세는 좀처럼 꺾일 줄 모르는데요.



부산을 비롯해 전국 곳곳에선 폭염특보가 이어지고 있습니다.



내일도 자외선 지수 '높음'에서 '매우 높음' 수준을 보이겠고요.



주말인 모레엔 남부 지방을 중심으로 또다시 많은 비가 쏟아질 것으로 보입니다.



부산과 울산, 경남에서 토요일 하루동안 예상되는 강수량은 30에서 80mm 안팎이 되겠고요.



모레 오전까지 이어지다 소강상태를 보이겠습니다.



다만 다음주 초반, 다시 비가 내리겠고요.



당분간 체감 기온은 33도를 웃돌겠습니다.



자세한 지역별 기온입니다.



해안가에선 너울이 강하게 유입될 가능성이 있습니다.



모레부터 달에 인력이 강해 바닷물의 높이가 상승하겠습니다.



만조 시 저지대 침수에 주의하시기 바랍니다.



지금까지 날씨 전해드렸습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!