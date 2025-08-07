[여기는 안동] 경북 자원회수시설 인근 주민 건강영향조사 외

동영상 고정 취소

경상북도가 도청 신도시에 있는 맑은누리파크 자원회수시설 인근 주민을 대상으로 건강영향조사를 실시합니다.



성인 남녀 100여 명의 혈액, 소변을 검사해 인체 내 중금속과 다이옥신 농도를 분석하고 다음 달에는 중학생 150여 명을 대상으로 2차 조사도 진행합니다.



이번 조사는 소각 시설에 대한 주민들의 건강 우려를 해소하기 위한 것으로 경북도는 조사 결과를 시설 안전성 검증 자료로 활용하고 결과 보고서는 누리집에 공개할 방침입니다.



의성군, 산불피해지 위험목 제거 사업 추진



의성군이 올해 말까지 산불피해지 위험목 제거 사업을 추진합니다.



의성군은 70억 원의 국비를 투입해 343ha의 산불피해지에 대해 8~9월 1차 사업과, 10월에서 12월 사이 2차 사업으로 나누어 단계적으로 피해목을 베어냅니다.



이번 사업은 산불 피해목이 쓰러지면서 발생할 수 있는 2차 피해를 방지하기 위한 것으로 벌채 산물은 다양한 수요처에 공급돼 목재로 활용됩니다.



영양군, 올해 영양고추 종합 평가회 개최



영양군은 최근 영양고추연구소에서 2025년 영양고추 종합평가회를 열었습니다.



올해 영양지역의 고추 농사는 4월 정식기 발생한 서리와 5월 지속적인 저온, 7월 중순 집중호우로 병해가 발생해 수량이 감소할 것으로 평가됐습니다.



이에 따라 앞으로 바이러스와 탄저병 등 주요 병해충에 대한 철저한 방제가 필요하다는 의견이 제시됐습니다.



이번 평가회에서는 병저항성 품종특성과 품종별 재배포장 현장 교육도 함께 진행됐습니다.



제1회 경북 식물 엑소좀 심포지엄 개최



제1회 경북 식물 엑소좀 심포지엄이 오늘부터 이틀간 안동 그랜드호텔에서 열립니다.



국립경국대학교와 안동시 등이 공동 주최한 이번 심포지엄에서는 식물 세포 내 신경전달물질인 엑소좀을 활용한 산학연 연계 활성화 방안을 논의합니다.



또, 식물 엑소좀 기반의 기능성 식품과 바이오소재 응용, 엑소좀 추출과 정제 기술 등을 주제로 한 전문가들의 발표와 토론이 이어집니다.



