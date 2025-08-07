[날씨] 절기 ‘입추’, 충북 무더위 이어져

동영상 고정 취소

절기 입추인 오늘 아직 가을을 논하기에는 조금 이른 듯한데요.



폭염은 잠시 주춤했지만 여전히 한낮에는 기온이 30도를 넘어서고 있습니다.



당분간 무더위는 계속되겠는데요.



그래도 오늘부터는 밤사이 열대야가 해소되면서 잠들기는 한층 수월해지겠습니다.



위성영상 보면 비가 모두 그치고 하늘에는 구름만 지나고 있습니다.



내일은 구름 많다가 오후부터 차차 흐려지겠고요.



내일 아침 출근길에는 안개에 유의하셔야겠습니다.



다음은 자세한 지역별 내일 날씨입니다.



내일 아침 기온 청주 23도, 충주 22도 제천과 증평은 21도로 출발합니다.



한낮 기온은 청주 32도, 충주 31도, 제천은 30도까지 오르겠습니다.



정체전선의 영향으로 모레 토요일에는 충북 남부를 중심으로 비가 내리겠고요.



차츰 정체전선이 북상하면서 다음 주에는 충북 전 지역에 비가 길게 이어지겠습니다.



날씨였습니다.



