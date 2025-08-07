[여기는 포항] 포스코 노조 “철강산업 강화 법안, 환영” 외

동영상 고정 취소

포스코그룹 노조가 국회에 발의된 '철강산업 경쟁력 강화 및 녹색철강기술 전환을 위한 특별법안', 이른바 K-스틸법에 대한 환영의 뜻을 밝혔습니다.



포스코 노조는, K-스틸법이 철강산업을 국가 책임으로 전환하는 실질적 법안이라면서 미 관세장벽에 대한 정부 차원의 노력과 철강산업 전기료 감면, 수소환원제철 전환에 대한 실질적인 국가지원을 구체화할 것을 촉구했습니다.



앞서 지난 4일 국회철강포럼 어기구·이상휘 공동대표 등 국회의원 106명은 K-스틸법을 공동발의했습니다.



울릉군, 산림 내 불법 행위 특별 점검



울릉군이 이달 말까지 산림 내 불법행위에 대한 특별 점검에 나섭니다.



주요 대상은 산림 내 흡연과 쓰레기 투기, 취사, 야영 등입니다.



적발 시 계도를 우선으로 하되 불응 시에는 산림법에 따라 엄정 조치할 방침입니다.



포스텍, 전기차 배터리 성능 개선 기술 개발



포스텍 박수진 교수 연구팀 등은 전기차 배터리 용량을 두 배로 늘리면서 바인더 함량은 기존의 30% 수준으로 줄인 기술을 개발했습니다.



연구팀은 배터리 내부에서 일어나는 전기 화학반응을 제어하고 효율을 높이는 기술을 개발했다면서, 전기차에 적용할 경우 지금과 같은 크기와 무게 배터리 기준으로 1.5배 먼 거리를 주행할 수 있다고 설명했습니다.



연구 결과는 세계적인 권위의 재료과학 국제 학술지인 '어드밴스드 머티리얼즈'에 게재됐습니다.



해병대, 한미 연합훈련 포항서 진행



해병대가 최근 포항과 강화 등지에서 한미 해병대 연합훈련을 진행했습니다.



올해 훈련에는 일본 오키나와에 주둔하는 미 해병대 장병 천5백여 명이 참가해 우리 해병대 1사단, 2사단 등과 실전적 전투기술과 전술 공유를 실시했습니다.



특히 포항에서는 연합 훈련의 핵심인 연합상륙훈련이 진행됐습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!