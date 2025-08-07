[대경튜브] 시원한 계곡에서 물놀이 즐겨요! 외

동영상 고정 취소

[앵커]



지역에서 제작한 영상을 만나 보는 '대경튜브' 시간입니다.



여름철을 맞아 시원하게 물놀이를 즐길 수 있는 곳을 소개하는 성주군의 영상과 본격적인 복숭아 출하를 맞아 동화 속 이야기로 복숭아를 소개하는 청도군의 영상, 그리고 18년 만에 재개장한 송도해수욕장 소식을 전하는 포항시의 영상 함께 보시겠습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!