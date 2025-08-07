[대경튜브] 시원한 계곡에서 물놀이 즐겨요! 외
입력 2025.08.07 (19:58) 수정 2025.08.07 (20:04)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
[앵커]
지역에서 제작한 영상을 만나 보는 '대경튜브' 시간입니다.
여름철을 맞아 시원하게 물놀이를 즐길 수 있는 곳을 소개하는 성주군의 영상과 본격적인 복숭아 출하를 맞아 동화 속 이야기로 복숭아를 소개하는 청도군의 영상, 그리고 18년 만에 재개장한 송도해수욕장 소식을 전하는 포항시의 영상 함께 보시겠습니다.
지역에서 제작한 영상을 만나 보는 '대경튜브' 시간입니다.
여름철을 맞아 시원하게 물놀이를 즐길 수 있는 곳을 소개하는 성주군의 영상과 본격적인 복숭아 출하를 맞아 동화 속 이야기로 복숭아를 소개하는 청도군의 영상, 그리고 18년 만에 재개장한 송도해수욕장 소식을 전하는 포항시의 영상 함께 보시겠습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- [대경튜브] 시원한 계곡에서 물놀이 즐겨요! 외
-
- 입력 2025-08-07 19:58:33
- 수정2025-08-07 20:04:56
[앵커]
지역에서 제작한 영상을 만나 보는 '대경튜브' 시간입니다.
여름철을 맞아 시원하게 물놀이를 즐길 수 있는 곳을 소개하는 성주군의 영상과 본격적인 복숭아 출하를 맞아 동화 속 이야기로 복숭아를 소개하는 청도군의 영상, 그리고 18년 만에 재개장한 송도해수욕장 소식을 전하는 포항시의 영상 함께 보시겠습니다.
지역에서 제작한 영상을 만나 보는 '대경튜브' 시간입니다.
여름철을 맞아 시원하게 물놀이를 즐길 수 있는 곳을 소개하는 성주군의 영상과 본격적인 복숭아 출하를 맞아 동화 속 이야기로 복숭아를 소개하는 청도군의 영상, 그리고 18년 만에 재개장한 송도해수욕장 소식을 전하는 포항시의 영상 함께 보시겠습니다.
-
- KBS 지역국의 기사 모음
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
대구-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.