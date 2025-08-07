[날씨] 입추, 대전·세종·충남 밤 더위 꺾여…낮 더위는 계속

동영상 고정 취소

오늘은 가을의 시작을 알리는 절기상 입추입니다.



지난주처럼 35도를 웃도는 극한 폭염은 누그러졌지만, 당분간 한낮에 30도를 웃돌며 낮 더위가 계속되겠습니다.



반면, 밤더위는 이제 수그러들었습니다.



당분간 아침 기온 22도 안팎까지 내려가며 열대야는 없겠습니다.



내일 새벽부터 아침까지 내륙 곳곳엔 안개가 끼겠고요.



오후부터는 하늘에 구름이 많아지겠습니다.



자세한 지역별 기온 살펴보겠습니다.



내일 아침 기온 대전이 22도, 세종과 공주 21도로 오늘보다 3도 가량 낮겠고요.



한낮 기온 논산 31도, 대전과 공주 32도로 오늘과 비슷하겠습니다.



천안의 아침 기온 20도, 한낮에 아산과 서산이 31도를 보이겠습니다.



서천의 아침 기온 21도, 낮 기온은 청양이 31도까지 오르겠습니다.



바다의 물결은 비교적 잔잔하겠습니다.



토요일 밤부터 일요일 새벽까지 대전과 충남 남부에는 비가 조금 내리겠고요.



다음 주 초반에는 전국에 비 소식이 있겠습니다.



지금까지 날씨였습니다.



