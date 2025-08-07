뉴스7(전주)

[날씨] 전북 '입추'에도 무더위 여전…모레 10~60mm 비

입력 2025.08.07 (20:03) 수정 2025.08.07 (20:12)

오늘은 가을의 시작을 알리는 절기 '입추'입니다.

극심한 폭염의 기세는 한풀 꺾였지만, 높은 습도로 인해 여전히 후텁지근합니다.

내일 전주의 한낮 기온은 32도로 평년기온을 약간 밑돌겠고요,

30도 안팎의 낮더위는 주말까지 이어지겠습니다.

내일 새벽부터 오전 사이 전북 곳곳에는 안개가 끼겠습니다.

모레 오전부터는 다시 비가 한차례 더 지나겠고요,

10에서 60mm의 강수량이 예상됩니다.

비가 내리는 지역에서는 가시거리가 짧아지니까요,

교통안전에 유의하기 바랍니다.

자세한 지역별 날씹니다.

내일은 가끔 구름 많다가 차차 흐려지겠습니다.

익산과 고창의 아침 기온은 21도에서 출발해 한낮에는 31도까지 오르겠습니다.

동부권은 완주가 20도, 순창이 21도에서 출발해 한낮 기온은 32도가 예상됩니다.

내일 바다의 물결은 서해남부 먼바다는 2m, 전북 해상은 1m까지 일겠습니다.

잦은 비 소식에 당분간 낮 기온은 30도 안팎에 그치겠는데요,

체감 더위는 여전히 더 높겠습니다.

날씨였습니다.

