HD현대, 美 방산기업과 함정 공동 개발
입력 2025.08.07 (20:05) 수정 2025.08.07 (20:23)
HD현대가 미국 시장 진출에 속도를 내기 위해 미국 인공지능 방산기업인 안두릴 인더스트리와 함정 분야 협력을 확대하는 내용의 각서를 체결했습니다.
안두릴은 인공지능에 기반한 임무 통제와 감시 정찰 체계, 무인 잠수정 등을 미국 해군과 호주 국방부 등에 납품하는 미국 방산기업입니다.
이번 합의에 따라 HD현대는 함정 자율화 기술을 공급하고 함정 설계와 건조도 맡습니다.
입력 2025-08-07 20:05:18
수정2025-08-07 20:23:53
