울주 영화초에 복합 공간 ‘아동다돔센터’ 건립

울산 울주군 영화초등학교에 교육청과 자치단체가 협력해 교육과 돌봄을 제공하는 복합 공간인 '아동다돔센터'가 들어섭니다.



센터 건물은 지하 1층, 지상 4층 규모로, 사업비는 250억 원가량입니다.



