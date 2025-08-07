뉴스7(대구)

[날씨] 대구·경북 곳곳 밤사이 비…내일 오후 소나기

입력 2025.08.07 (20:11) 수정 2025.08.07 (21:36)

한낮 기온이 떨어져도 높은 습도 때문에 푹푹 찌는 날씨였습니다.

절기상 입추인 오늘도 대구와 경북 남부엔 여전히 폭염특보가 내려져있는데요.

오늘 경주는 한낮에 33도까지 올랐습니다.

다만 오늘 밤부터 밤 기온은 조금씩 떨어져 열대야는 차차 사라지겠습니다.

오늘 오후부터 밤 사이 북동산지에 최대 20mm가량의 비가 내리겠습니다.

내일 오후엔 소나기 소식이 있는데요.

북동산지에 5~20mm, 북부동해안엔 5mm 안팎이 예상됩니다.

내일도 전국이 흐리겠고, 제주도엔 비가 내리겠습니다.

오후부터 저녁사이 영동 지녁엔 소나기가 내리겠습니다.

다음은 지역별 내일 기온입니다.

대구와 경북 남부지역은 아침기온이 20도에서 22도로 오늘보다 시원하게 출발하겠고요,

한낮에는 32도~33도의 기온을 보이겠습니다.

북부지역의 아침기온도 조금 떨어져 19도에서 21도 분포를 보이겠고, 한낮에는 30도에서 32도의 분포를 보이겠습니다.

동해안과 울릉도, 독도는 아침엔 23도 안팎으로 출발해, 한낮에는 울진이 28도, 경주는 33도까지 오르겠습니다.

바다의 물결은 조금 잠잠해졌습니다.

먼바다에서 최고 2m로 일겠습니다.

토요일 오후부터 다시 강한 비가 내리겠고요,

다음주에도 비 소식이 잦겠습니다.

비가 내리는 지역에 일시적으로 기온이 떨어지겠지만, 습도가 높아 체감온도는 높겠습니다.

날씨정보였습니다.

  [날씨] 대구·경북 곳곳 밤사이 비…내일 오후 소나기
    입력 2025-08-07 20:11:22
    수정2025-08-07 21:36:48
    뉴스7(대구)
한낮 기온이 떨어져도 높은 습도 때문에 푹푹 찌는 날씨였습니다.

절기상 입추인 오늘도 대구와 경북 남부엔 여전히 폭염특보가 내려져있는데요.

오늘 경주는 한낮에 33도까지 올랐습니다.

다만 오늘 밤부터 밤 기온은 조금씩 떨어져 열대야는 차차 사라지겠습니다.

오늘 오후부터 밤 사이 북동산지에 최대 20mm가량의 비가 내리겠습니다.

내일 오후엔 소나기 소식이 있는데요.

북동산지에 5~20mm, 북부동해안엔 5mm 안팎이 예상됩니다.

내일도 전국이 흐리겠고, 제주도엔 비가 내리겠습니다.

오후부터 저녁사이 영동 지녁엔 소나기가 내리겠습니다.

다음은 지역별 내일 기온입니다.

대구와 경북 남부지역은 아침기온이 20도에서 22도로 오늘보다 시원하게 출발하겠고요,

한낮에는 32도~33도의 기온을 보이겠습니다.

북부지역의 아침기온도 조금 떨어져 19도에서 21도 분포를 보이겠고, 한낮에는 30도에서 32도의 분포를 보이겠습니다.

동해안과 울릉도, 독도는 아침엔 23도 안팎으로 출발해, 한낮에는 울진이 28도, 경주는 33도까지 오르겠습니다.

바다의 물결은 조금 잠잠해졌습니다.

먼바다에서 최고 2m로 일겠습니다.

토요일 오후부터 다시 강한 비가 내리겠고요,

다음주에도 비 소식이 잦겠습니다.

비가 내리는 지역에 일시적으로 기온이 떨어지겠지만, 습도가 높아 체감온도는 높겠습니다.

날씨정보였습니다.
