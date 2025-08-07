경찰, ‘주식 차명거래 의혹’ 이춘석 고발 시민단체 오는 9일 조사

서울경찰청 금융범죄수사대는 더불어민주당을 탈당한 이춘석 의원을 ‘주식 차명거래 의혹’으로 고발한 김순환 서민민생대책위원회 사무총장에게 오는 9일 오전 10시 고발인 신분으로 출석해 조사받으라고 통지했습니다.



앞서 서민위는 금융실명법 위반 등 혐의로 이 의원을 서울경찰청에 고발했습니다.



서민위는 고발장에서 “이 의원은 국회 사무총장 시절부터 자신을 보좌해온 보좌관 명의로 주식을 거래했다”며 “신속하고 철저한 수사로 범죄사실을 밝혀달라”고 주장했습니다.



이 의원 주식 차명거래 의혹 사건을 맡은 서울경찰청 금융범죄수사대는 오늘(7일) 25명 규모의 전담 수사팀을 꾸리고 본격 수사에 착수했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!