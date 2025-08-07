사회 ‘3대 특검’ 수사

해병특검, ‘이종섭 도피 의혹’ 대통령기록관·국가정보자원관리원 압수수색

입력 2025.08.07 (20:23) 수정 2025.08.07 (20:34)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

순직해병 의혹과 관련한 사건을 수사하는 이명현 특별검사(특검)팀이 대통령기록관과 국가정보자원관리원을 압수수색 했습니다.

순직해병 특검팀은 오늘(7일) 세종시 대통령기록관과 대전시 국가정보자원관리원 서버를 압수수색하고, 이종섭 전 국방부 장관의 호주대사 임명과 관련한 자료를 확보했습니다.

이 전 장관의 호주대사 임명과 출국금지 해제와 관련해 외교부와 법무부 직원들 사이 오간 공문과 이메일, 인사 검증 관련 자료들이 압수수색 대상이 된 거로 전해졌습니다.

순직해병 특검팀은 오늘로 나흘째 이 전 장관의 도피 의혹과 관련해 압수수색에 나서며 본격적으로 수사에 속도를 내고 있습니다.

해병 특검팀은 앞서 지난 4일엔 박성재 전 법무부 장관과 이노공 전 차관 등 당시 법무부와 외교부의 고위 공직자들을 압수수색하고 휴대전화 등을 확보했습니다.

이어 법무부의 전 인사정보관리단 사무실과 외교부 인사기획관실 등도 차례로 압수수색 했습니다.

해병 특검팀은 당시 순직해병 사건과 관련해 수사를 받고 있었던 이종섭 전 장관을 도피시킬 목적으로 호주대사에 임명해 출국시킨 것은 아닌지 의심하고, 그 과정에 윤석열 전 대통령 등 윗선의 불법적인 지시가 있었는지와 인사 검증 등이 적절하게 이뤄졌는지 등을 확인하고 있습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 해병특검, ‘이종섭 도피 의혹’ 대통령기록관·국가정보자원관리원 압수수색
    • 입력 2025-08-07 20:23:59
    • 수정2025-08-07 20:34:52
    사회
순직해병 의혹과 관련한 사건을 수사하는 이명현 특별검사(특검)팀이 대통령기록관과 국가정보자원관리원을 압수수색 했습니다.

순직해병 특검팀은 오늘(7일) 세종시 대통령기록관과 대전시 국가정보자원관리원 서버를 압수수색하고, 이종섭 전 국방부 장관의 호주대사 임명과 관련한 자료를 확보했습니다.

이 전 장관의 호주대사 임명과 출국금지 해제와 관련해 외교부와 법무부 직원들 사이 오간 공문과 이메일, 인사 검증 관련 자료들이 압수수색 대상이 된 거로 전해졌습니다.

순직해병 특검팀은 오늘로 나흘째 이 전 장관의 도피 의혹과 관련해 압수수색에 나서며 본격적으로 수사에 속도를 내고 있습니다.

해병 특검팀은 앞서 지난 4일엔 박성재 전 법무부 장관과 이노공 전 차관 등 당시 법무부와 외교부의 고위 공직자들을 압수수색하고 휴대전화 등을 확보했습니다.

이어 법무부의 전 인사정보관리단 사무실과 외교부 인사기획관실 등도 차례로 압수수색 했습니다.

해병 특검팀은 당시 순직해병 사건과 관련해 수사를 받고 있었던 이종섭 전 장관을 도피시킬 목적으로 호주대사에 임명해 출국시킨 것은 아닌지 의심하고, 그 과정에 윤석열 전 대통령 등 윗선의 불법적인 지시가 있었는지와 인사 검증 등이 적절하게 이뤄졌는지 등을 확인하고 있습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
김지숙
김지숙 기자

이 기사가 좋으셨다면

이슈

‘3대 특검’ 수사

더보기
‘목걸이는 어머니 환갑 선물?’…또 뒤집힌 김건희 해명

‘목걸이는 어머니 환갑 선물?’…또 뒤집힌 김건희 해명
[단독] “다이아 큰 거라 놀라셨다”…김건희 영장에 담긴 ‘통일교 선물’

[단독] “다이아 큰 거라 놀라셨다”…김건희 영장에 담긴 ‘통일교 선물’
김건희 조사 하루 만에 ‘구속영장 청구’…“증거인멸 우려”

김건희 조사 하루 만에 ‘구속영장 청구’…“증거인멸 우려”
‘물리력 동원’에도 尹 체포 왜 못하나…특검 다음 수는?

‘물리력 동원’에도 尹 체포 왜 못하나…특검 다음 수는?

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

오늘부터 15% 상호관세… 대미 수출 영향 어쩌나

오늘부터 15% 상호관세… 대미 수출 영향 어쩌나
한미 정상회담 25일 개최 예상…안보 의제 중점 논의

한미 정상회담 25일 개최 예상…안보 의제 중점 논의
‘물리력 동원’에도 尹 체포 <br>왜 못하나…특검 다음 수는?

‘물리력 동원’에도 尹 체포 왜 못하나…특검 다음 수는?
[단독] “다이아 큰 거라 놀라셨다”…김건희 영장에 담긴 ‘통일교 선물’

[단독] “다이아 큰 거라 놀라셨다”…김건희 영장에 담긴 ‘통일교 선물’
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.