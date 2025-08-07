사회 ‘3대 특검’ 수사

내란특검, ‘계엄 전 국무회의 참석’ 최상목 전 부총리 참고인 조사

입력 2025.08.07 (20:26) 수정 2025.08.07 (20:36)

12·3 비상계엄 사태 관련 내란·외환 의혹을 수사하는 조은석 특별검사팀이 최상목 전 경제부총리 겸 기획재정부 장관을 불러 조사하고 있습니다.

내란 특검팀은 오늘(7일) 오후 4시부터 최 전 부총리를 참고인 신분으로 내란특검 사무실이 있는 서울고등검찰청으로 불러 조사하고 있습니다.

특검팀은 한덕수 전 국무총리와 일부 국무위원들이 계엄 선포 계획을 알고도 내란을 묵인하거나 방조했다는 의혹을 수사하고 있는데, 최 전 부총리는 지난해 12월 3일 비상계엄 선포 전 열린 국무회의에 참석했습니다.

최 전 부총리는 당시 윤 전 대통령으로부터 ‘비상 입법기구 예비비 확보’ 관련 지시가 담긴 문건을 건네받았는데, 이에 대해 최 전 부총리는 “누군가 접힌 쪽지 형태로 자료를 줬다”며 “무슨 내용인지 모르고 경황이 없어서 보지도 않았다”는 취지로 주장해 왔습니다.

특검팀은 최 전 부총리를 상대로 당시 한 전 국무총리 등 국무위원들의 행적과 내란 동조나 묵인 여부 등을 확인하는 한편, 계엄 선포 전후 대통령실 CCTV 영상을 제시하며 당시 상황을 구체적으로 확인할 것으로 보입니다.

특검팀은 오늘 비상계엄 선포 전 국무회의에 참석한 조규홍 전 보건복지부 장관도 참고인 신분으로 불러 조사하고 있습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

공지·정정

