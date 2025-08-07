뉴스 9

[단독] ‘양호’ 등급에도 잇단 붕괴…‘안전등급제’는 면피용?

입력 2025.08.07 (21:25) 수정 2025.08.07 (21:31)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

극한 호우 배경엔 ‘북쪽 한기’…기후변화로 가속

극한 호우 배경엔 ‘북쪽 한기’…기후변화로 가속
LA에서 새 도전! 손흥민 “여기서도 레전드로 불리고 싶어요”

LA에서 새 도전! 손흥민 “여기서도 레전드로 불리고 싶어요”

다음
[앵커]

지난달 경기 오산에서 고가도로 옹벽이 무너지며 한 명이 숨지는 사고가 있었죠.

당시, 이 옹벽이 사전 점검에선 '양호' 등급을 받은 것으로 알려져 논란이 불거졌습니다.

그런데 KBS가 확인해 보니, 높은 안전 등급을 받고도 무너진 시설물들이 전국 곳곳에 더 있었습니다.

황다예 기자의 단독 보돕니다.

[리포트]

빗길을 달리는 차량 옆으로 옹벽이 기울어지더니, 끝내 차량을 덮칩니다.

사고 이후 오산시는 '점검에서 안전 판정을 받았다'고 설명했습니다.

[이권재/오산시장/지난달 17일 : "우리 직원이 그나마 이제 안전 진단을 잘 받았더라고요. 정기적으로… 이 옹벽이 무너질 거라고는 상상도 못 한 거 같고요."]

실제 해당 옹벽은 사고 전 달까지 이뤄진 정밀안전점검에서 'B 등급', 즉 양호 판정을 받았습니다.

높은 안전 등급을 받고도 무너진 시설물은 이곳뿐만이 아닙니다.

이 시설물도 오산 옹벽과 같은 B등급을 받았습니다.

이곳 시장 건물은 지난해 말 폭설에 지붕이 무너졌는데요.

현재도 이렇게 복구 작업이 한창입니다.

KBS가 지난 5년간 전국에서 이처럼 큰 사고가 난 시설물 17곳을 살펴봤더니, 대다수가 A, B 등급이었습니다.

사용 제한까지 검토해야 하는 미흡(D)이나 불량(E)은 단 한 건도 없었습니다.

[이석종/토목구조기술사 : "점검을 통해서 B(양호)라고 판단을 했지만 실제로는 안에 있는 위험성을 발견하지 못한 거거든요."]

무너진 시설물의 안전 등급이 왜 이렇게 높은 걸까?

현재는 구조물 각 부분의 안전 등급을 따로 매긴 뒤 평균값을 산출하는데, 이렇게 되면 취약한 곳의 등급은 낮더라도 전체적으론 높은 등급이 나오는 겁니다.

[문진석/국토교통위원회 의원 : "실질적이고 치밀한 점검이 이뤄지도록 제도를 개선하고 필요하다면 법 개정도 검토하겠습니다."]

국토부는 현행 '평균' 방식이 아니라, 낮은 등급에 가중치를 반영하는 방식으로 개선을 추진하고 있습니다.

KBS 뉴스 황다옙니다.

촬영기자:장세권 김현민/영상편집:이상미/그래픽:김경진

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [단독] ‘양호’ 등급에도 잇단 붕괴…‘안전등급제’는 면피용?
    • 입력 2025-08-07 21:25:22
    • 수정2025-08-07 21:31:11
    뉴스 9
[앵커]

지난달 경기 오산에서 고가도로 옹벽이 무너지며 한 명이 숨지는 사고가 있었죠.

당시, 이 옹벽이 사전 점검에선 '양호' 등급을 받은 것으로 알려져 논란이 불거졌습니다.

그런데 KBS가 확인해 보니, 높은 안전 등급을 받고도 무너진 시설물들이 전국 곳곳에 더 있었습니다.

황다예 기자의 단독 보돕니다.

[리포트]

빗길을 달리는 차량 옆으로 옹벽이 기울어지더니, 끝내 차량을 덮칩니다.

사고 이후 오산시는 '점검에서 안전 판정을 받았다'고 설명했습니다.

[이권재/오산시장/지난달 17일 : "우리 직원이 그나마 이제 안전 진단을 잘 받았더라고요. 정기적으로… 이 옹벽이 무너질 거라고는 상상도 못 한 거 같고요."]

실제 해당 옹벽은 사고 전 달까지 이뤄진 정밀안전점검에서 'B 등급', 즉 양호 판정을 받았습니다.

높은 안전 등급을 받고도 무너진 시설물은 이곳뿐만이 아닙니다.

이 시설물도 오산 옹벽과 같은 B등급을 받았습니다.

이곳 시장 건물은 지난해 말 폭설에 지붕이 무너졌는데요.

현재도 이렇게 복구 작업이 한창입니다.

KBS가 지난 5년간 전국에서 이처럼 큰 사고가 난 시설물 17곳을 살펴봤더니, 대다수가 A, B 등급이었습니다.

사용 제한까지 검토해야 하는 미흡(D)이나 불량(E)은 단 한 건도 없었습니다.

[이석종/토목구조기술사 : "점검을 통해서 B(양호)라고 판단을 했지만 실제로는 안에 있는 위험성을 발견하지 못한 거거든요."]

무너진 시설물의 안전 등급이 왜 이렇게 높은 걸까?

현재는 구조물 각 부분의 안전 등급을 따로 매긴 뒤 평균값을 산출하는데, 이렇게 되면 취약한 곳의 등급은 낮더라도 전체적으론 높은 등급이 나오는 겁니다.

[문진석/국토교통위원회 의원 : "실질적이고 치밀한 점검이 이뤄지도록 제도를 개선하고 필요하다면 법 개정도 검토하겠습니다."]

국토부는 현행 '평균' 방식이 아니라, 낮은 등급에 가중치를 반영하는 방식으로 개선을 추진하고 있습니다.

KBS 뉴스 황다옙니다.

촬영기자:장세권 김현민/영상편집:이상미/그래픽:김경진
황다예
황다예 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

오늘부터 15% 상호관세… 대미 수출 영향 어쩌나

오늘부터 15% 상호관세… 대미 수출 영향 어쩌나
한미 정상회담 25일 개최 예상…안보 의제 중점 논의

한미 정상회담 25일 개최 예상…안보 의제 중점 논의
‘물리력 동원’에도 尹 체포 <br>왜 못하나…특검 다음 수는?

‘물리력 동원’에도 尹 체포 왜 못하나…특검 다음 수는?
[단독] “다이아 큰 거라 놀라셨다”…김건희 영장에 담긴 ‘통일교 선물’

[단독] “다이아 큰 거라 놀라셨다”…김건희 영장에 담긴 ‘통일교 선물’
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.