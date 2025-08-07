일가족 참사 3년…반지하 가구 늘었다

동영상 고정 취소

[앵커]



3년 전 서울에 내린 기록적인 폭우로 반지하 주택이 침수되면서, 여러 명이 목숨을 잃었습니다.



이런 반지하에 살고 있는 가구가 얼마나 되는지, 처음으로 전수조사한 결과가 나왔는데, 그간 추정하던 것보다 훨씬 많았습니다.



먼저, 윤아림 기자가 보도합니다.



[리포트]



창문을 통해 들어온 빗물이 순식간에 집안에 차오르며 일가족 3명이 목숨을 잃었던 반지하 주택.



3년이 지난 지금도 빈집으로 남아있습니다.



[인근 주민/음성변조 : "가끔 지나가면서 보기는 하는데 (사람이) 안 사는 걸로 알고 있는데."]



인근 주민들은 비가 올 때마다 그날의 기억을 떠올립니다.



[서울 관악구 반지하 주민 : "잠이 안 오더라고 또 예전처럼 비 올까 해서 걱정이 돼가지고 잠 한숨 못 잤어요."]



이런 반지하에 전국 39만 8천 가구가 살고 있습니다.



전체 가구의 1.8%.



통계청이 올해 처음으로 전수조사를 해 밝힌 규모입니다.



지금까지는 전체 가구의 20% 가량을 표본조사해 반지하 가구 규모를 산정했는데, 이같은 방식으로 조사한 것보다 7만 가구 늘었습니다.



반지하 가구는 서울이 24만 5천 가구로 가장 많았고 97.5%가 수도권에 집중됐습니다.



4년 전 표본조사와 비교하면 수도권은 늘었고, 그 외 지역은 대부분 줄었습니다.



[이원호/한국도시연구소 책임연구원 : "(서울은) 전월세 상승의 문제도 있고 결국 개발이나 이런 것을 통해서 실제로 도시 저소득층이 갈 수 있는 저렴한 주거지가 사라지다보니까."]



서울의 경우 3년 전 참사 이후 서울시가 자체 전수조사한 결과보다도 7천 5백가구 많았습니다.



서울시는 통계청과 조사 방식이 달랐다고 밝혔지만, 침수 대책 마련 등을 위해 전수 조사를 하고도 반지하 7천 5백가구를 놓친 셈입니다.



3년 전 참사가 있었던 관악구에는 전국에서 가장 많은 약 3만 가구가 여전히 반지하에 살고 있습니다.



KBS 뉴스 윤아림입니다.



촬영기자:류재현/영상편집:여동용/그래픽:김성일



[앵커]



3년 전 인명 사고 이후 서울시가 건의해 반지하를 주거용으론 만들지 못하도록 법이 개정됐습니다.



또 서울시는 이미 있는 반지하 주택도 없애가겠다고 밝혔습니다.



하지만, 성과는 크지 않아 보입니다.



그 원인을 이세중 기자가 취재했습니다.



[리포트]



지상에서 일곱 계단을 내려가 도착한 곳, 79세 김성칠 씨가 지내는 반지하 집입니다.



올해 기관의 도움으로 새로 도배만 겨우 했습니다.



[김성칠/서울시 동작구 : "(반지하집은) 습기 차고 몸이 안 좋아요. 곰팡이가 스니까 정신적으로나 기분이 영 안 좋은 거죠."]



지상으로 옮기려면 보증금을 마련해야 하는데 수입은 연금 소득이 전부, 지상은 엄두도 못 냅니다.



6개월 전 반지하 집에서 다시 반지하로 이사 온 이유입니다.



[김성칠/서울시 동작구 : "(지상은) 보증금이 너무 비싸 최하 1억이 있어야돼. 엄두가 안나고.. 가진 거 별로 없으니까 다르데 알아보는것도 여기가 집세들이 좀 비싸더라고요."]



서울시는 기존 반지하 가구가 지상으로 이사하면 월 20만 원씩 최대 6년을 지원해 줍니다.



하지만 현재 이 지원을 받고 있는 가구는 천 백여 가구에 불과합니다.



정부에서 최대 8천만 원까지 보증금도 지원하는데 이 중 5천만 원만 무이자, 나머지는 이자를 부담해야 합니다.



서울 반지하 가구의 평균 소득은 전체 가구의 절반 수준 보증금 이자에 이사비 등을 고려하면 현실적으로 이사를 결정하기 어렵습니다.



반지하를 없애면 집주인에게 리모델링 비용을 지원하지만, 매달 들어오는 월세를 포기하는 집주인은 많지 않습니다.



[성동훈/주거복지연대 사회복지사 : "임대보증금이나 임차료를 낼 수 없는 어려우신 분들은 반지하든 아니면 더 안 좋으면 쪽방이나 고시원으로 가게 되는데 그나마 괜찮은 반지하들은 계속 사람이 들어오고요."]



누군가 떠나가도 또다시 채워지는 반지하.



지난 3년간 서울에서 없어진 반지하주택은 8700호에 불과합니다.



KBS 뉴스 이세중입니다.



촬영기자:고형석/영상편집:권혜미



