충북 수해 복구 특별교부세 지원

충청북도에 수해 응급 복구를 위한 특별교부세가 지급됩니다.



행정안전부는 오늘 충북 등 특별재난지역으로 추가 선포된 8개 시·도에 특별교부세 65억 원을 지원한다고 밝혔습니다.



특별재난지역은 공공요금 감면과 국세 납부 유예, 수리 지원 등 37가지 혜택을 받습니다.



