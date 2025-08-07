전광판에 세월호 추모글 올렸다가 폭행당한 치킨집 업주…경찰 수사

세월호 참사를 추모하는 문구를 가게 전광판에 올렸다는 이유로 음식점 업주가 폭행을 당했다는 신고가 접수돼 경찰이 수사에 나섰습니다.



인천 남동경찰서는 지난달 28일 밤 11시쯤 남동구 구월동에 있는 한 프랜차이즈 치킨 음식점에서 50대 업주가 손님인 40대 남성으로부터 폭행당했다는 신고가 접수돼 수사 중이라고 오늘(7일) 밝혔습니다.



당시 업주는 가게 전광판에 세월호 참사 문구를 노출시켰다가 손님과 다툼이 벌어졌고, 결국 폭행으로 이어졌다고 신고한 것으로 전해졌습니다.



업주는 자신의 유튜브에 이 폭행으로 폐쇄성 안와상 골절과 볼 찰과상을 입었다는 상해 진단서를 올리기도 했습니다.



경찰은 당시 목격자와 피해자, 가해자를 상대로 사실관계를 조사하고 있다고 설명했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!