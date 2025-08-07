트럼프, ‘중국 관련 의혹’ 인텔 CEO에 “즉각 사임하라”

도널드 트럼프 미국 대통령이 중국과 관련이 있다는 의혹이 제기된 립부 탄 인텔 최고경영자(CEO)의 해임을 촉구했습니다.



트럼프 대통령은 현지시각 7일 SNS 트루스소셜에서 인텔의 CEO가 이해 충돌 문제가 커 즉각 사임해야 한다고 주장했습니다.



앞서 미국 상원 정보위원회 위원장인 톰 코튼 의원은 인텔 이사회에 서한을 보내 탄 CEO가 중국공산당 및 중국군과 관련 있는 것으로 알려진 반도체 기업들과 연관됐다는 의혹을 제기하며 해명을 요구했습니다.



말레이시아 태생 중국계 미국인인 탄은 반도체 기업 케이던스 디자인 시스템즈 CEO를 지냈으며 지난 3월 경영난을 겪고 있는 인텔의 새 CEO로 임명됐습니다.



미국 상무부는 지난달 28일 케이던스 디자인 시스템즈가 중국의 군 현대화와 핵무기 개발에 필요한 슈퍼컴퓨터를 개발하는 중국 대학 등에 민감한 기술을 이전해 수출통제 규제를 위반했다고 밝힌 바 있는데 당시 이 회사의 CEO는 탄이었습니다.



탄 CEO는 또 자신이 운영하는 벤처펀드를 통해 수백 개의 중국 기업에 투자하고 있다는 사실이 언론보도를 통해 알려졌습니다.



[사진 출처 : AP=연합뉴스]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!