뉴스9(춘천)

국토부 지역개발사업, 영월·태백 추가 선정

입력 2025.08.07 (21:40) 수정 2025.08.07 (21:43)

국토교통부의 2025년 지역개발 공모사업에 영월과 태백의 3개 사업이 추가 선정돼, 국비 등 2천억 원이 투자됩니다.

투자선도지구에는 '영월첨단산업핵심소재단지'가, 지역 수요 맞춤 지원에는 '어쩌면 태백의 모든 이야기 용연동굴'과 '달달영월 미식 제작소 건립 사업'이 각각 선정됐습니다.

이로써, 강원도에선 올해 5월 선정된 '태백 지역활력타운사업'까지 모두 4개 사업이 지역개발사업 대상이 됐습니다.

