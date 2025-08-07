충청북도, 내년도 국비 확보 방안 논의

동영상 고정 취소

충청북도가 오늘 지역 현안에 대한 내년도 국비 확보 방안을 논의하는 보고회를 가졌습니다.



핵심 사업은 청주공항 민간 활주로 건설과 충북선 철도 고속화 조기 개통, 다목적 방사광가속기 구축 등 15가지로, 내년도 국비 확보 목표액은 모두 1,800억 원 규모입니다.



충청북도는 올해에 이어 내년도에도 전체 9조 원대의 국비 확보를 목표로 정부 부처에 예산 반영을 건의하기로 했습니다.



내년도 정부 예산안은 이달 말, 국무회의를 거쳐 다음 달 2일 국회에 제출됩니다.



