충청북도, 내년도 국비 확보 방안 논의
입력 2025.08.07 (21:42) 수정 2025.08.07 (21:48)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
충청북도가 오늘 지역 현안에 대한 내년도 국비 확보 방안을 논의하는 보고회를 가졌습니다.
핵심 사업은 청주공항 민간 활주로 건설과 충북선 철도 고속화 조기 개통, 다목적 방사광가속기 구축 등 15가지로, 내년도 국비 확보 목표액은 모두 1,800억 원 규모입니다.
충청북도는 올해에 이어 내년도에도 전체 9조 원대의 국비 확보를 목표로 정부 부처에 예산 반영을 건의하기로 했습니다.
내년도 정부 예산안은 이달 말, 국무회의를 거쳐 다음 달 2일 국회에 제출됩니다.
핵심 사업은 청주공항 민간 활주로 건설과 충북선 철도 고속화 조기 개통, 다목적 방사광가속기 구축 등 15가지로, 내년도 국비 확보 목표액은 모두 1,800억 원 규모입니다.
충청북도는 올해에 이어 내년도에도 전체 9조 원대의 국비 확보를 목표로 정부 부처에 예산 반영을 건의하기로 했습니다.
내년도 정부 예산안은 이달 말, 국무회의를 거쳐 다음 달 2일 국회에 제출됩니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 충청북도, 내년도 국비 확보 방안 논의
-
- 입력 2025-08-07 21:42:26
- 수정2025-08-07 21:48:12
충청북도가 오늘 지역 현안에 대한 내년도 국비 확보 방안을 논의하는 보고회를 가졌습니다.
핵심 사업은 청주공항 민간 활주로 건설과 충북선 철도 고속화 조기 개통, 다목적 방사광가속기 구축 등 15가지로, 내년도 국비 확보 목표액은 모두 1,800억 원 규모입니다.
충청북도는 올해에 이어 내년도에도 전체 9조 원대의 국비 확보를 목표로 정부 부처에 예산 반영을 건의하기로 했습니다.
내년도 정부 예산안은 이달 말, 국무회의를 거쳐 다음 달 2일 국회에 제출됩니다.
핵심 사업은 청주공항 민간 활주로 건설과 충북선 철도 고속화 조기 개통, 다목적 방사광가속기 구축 등 15가지로, 내년도 국비 확보 목표액은 모두 1,800억 원 규모입니다.
충청북도는 올해에 이어 내년도에도 전체 9조 원대의 국비 확보를 목표로 정부 부처에 예산 반영을 건의하기로 했습니다.
내년도 정부 예산안은 이달 말, 국무회의를 거쳐 다음 달 2일 국회에 제출됩니다.
-
-
송국회 기자 skh0927@kbs.co.kr송국회 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
청주-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.