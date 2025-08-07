강원, 소비쿠폰 지급률 100% 도전
입력 2025.08.07 (21:43) 수정 2025.08.07 (21:45)
강원도는 민생회복 소비쿠폰 지급률 100% 달성을 목표로 다양한 사업을 추진합니다.
우선, '찾아가는 신청'은 거동이 불편한 공무원들이 고령자와 장애인을 찾아가 쿠폰 지급 신청을 받는 '찾아가는 신청' 제도를 운영합니다.
또, 소비쿠폰이 신속하게 시중에 유통될 수 있도록 이달(8월) 17일까지 '소비촉진주간'도 운영합니다.
이밖에, 전통시장과 지역축제와 연계해 쿠폰 사용을 독려합니다.
이달(8월) 5일 기준 도내 쿠폰 지급률은 94%를 넘었습니다.
송승룡 기자 oberona@kbs.co.kr송승룡 기자의 기사 모음
