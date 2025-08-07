청주 일부 지역 정전…긴급 복구

동영상 고정 취소

오늘 오전 9시 15분쯤, 청주시 복대동과 개신동, 가경동 일대 아파트와 상가, 주택 등 570여 곳에 전기 공급이 끊겨 주민들이 불편을 겪었습니다.



한국전력 충북본부는 1시간여 만에 응급 복구했다고 설명했습니다.



한전은 나무가 쓰러지면서 배전 설비가 망가져 정전된 것으로 보고, 정확한 원인을 조사하고 있습니다.



