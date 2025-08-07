뉴스9(광주)

환경단체 “광주천 대심도 빗물 터널 추진 중단해야”

입력 2025.08.07 (21:45) 수정 2025.08.07 (21:51)

환경부가 광주천 하류에 추진 중인 대심도 빗물 터널 사업과 관련해, 실효성이 떨어진다는 주장이 나오는 등 논란이 일고 있습니다.

광주환경운동연합 등 지역 환경단체들은 성명을 내고, 광주천 대심도 빗물 터널은 실제 침수가 발생한 서방천과 용봉천, 신안교 일대와 연결성이 떨어지고, 막대한 비용과 오염물질 퇴적 등 문제가 우려된다고 밝혔습니다.

환경부와 광주시 등은 극한 호우의 대책으로 광주천 하류에 6킬로미터 길이의 빗물 터널을 추진하는 것으로 전해졌습니다.

김정대
김정대 기자

