환경단체 “광주천 대심도 빗물 터널 추진 중단해야”

환경부가 광주천 하류에 추진 중인 대심도 빗물 터널 사업과 관련해, 실효성이 떨어진다는 주장이 나오는 등 논란이 일고 있습니다.



광주환경운동연합 등 지역 환경단체들은 성명을 내고, 광주천 대심도 빗물 터널은 실제 침수가 발생한 서방천과 용봉천, 신안교 일대와 연결성이 떨어지고, 막대한 비용과 오염물질 퇴적 등 문제가 우려된다고 밝혔습니다.



환경부와 광주시 등은 극한 호우의 대책으로 광주천 하류에 6킬로미터 길이의 빗물 터널을 추진하는 것으로 전해졌습니다.



