뉴스9(대전)

새 떼 쫓는 드론 개발…가격이 걸림돌

입력 2025.08.07 (21:47) 수정 2025.08.07 (22:32)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

서산 폭우사망자 유족, 충남지사 등 고소…“수해 부실 대응”

서산 폭우사망자 유족, 충남지사 등 고소…“수해 부실 대응”
대청호 회남 수역에 조류경보 ‘관심’ 발령

대청호 회남 수역에 조류경보 ‘관심’ 발령

다음
[앵커]

예나 지금이나 벼농사에서 가장 큰 골칫거리 중의 하나가 낱알을 쪼아먹는 새떼입니다.

새들이 영리해서 허수아비는 고사하고 화약총이나 레이저도 별 소용이 없는데요,

새를 쫓는 드론이 개발돼 효과를 보고 있다고 합니다.

박병준 기자입니다.

[리포트]

아직 한 여름이지만, 노랗게 고개숙인 벼들이 보입니다.

일반 벼보다 두 달 일찍 수확하는 '빠르미' 품종입니다.

일찍 익는 만큼 참새 등 새 떼의 주요 표적입니다.

조류 방지망을 쳐 놓아도 금세 빈틈을 찾아 쪼아댑니다.

논 옆의 스테이션에서 드론 한대가 이륙해 시끄러운 소리를 내며 논 위를 선회합니다.

충남농업기술원이 개발한 조류 퇴치 드론입니다.

새들이 싫어하는 2만 헤르츠의 고주파와 음악 등의 소음으로 새를 쫓아냅니다.

이 스테이션에서 이륙한 드론은 미리 설정된 경로를 따라 40분가량 비행한 뒤 다시 이곳으로 돌아와 자동 충전됩니다.

3주간 사용해 본 결과 허수아비나 화약, 농약 등 기존의 퇴치 방식보다 월등한 성과를 냈습니다.

[김성윤/드론 시범사용 농민 : "많은 방법을 써봤지만 이렇다 할 효과는 못 봤고요. 드론 도입 이후에는 드론을 도입한 논과 도입하지 않은 논의 수확량 차이는 한 20% 정도 차이가 나는 걸 확인했습니다."]

새들이 없을 땐 생육 상태나 병해충 감시에도 활용할 수 있는데, 스마트폰이나 컴퓨터로 간단히 조작할 수 있습니다.

문제는 가격입니다.

드론 한 대에 스테이션을 설치하는 비용이 3천만 원에 달해 개별 농가로서는 큰 부담입니다.

농업기술원은 대규모 농장을 중심으로 보급을 늘려 활용하는 곳이 많아지면 가격이 낮아질 것으로 보고 있습니다.

[윤여태/충남농업기술원 쌀연구팀장 : "단지화를 이룬 부분에서 운용한다면 금액적인 부분은 어느 정도 경감이 되고, 실질적으로 수요가 많다면 가격은 떨어지는 게 맞다고 시장에서도 판단을 하고 있는 거고요."]

허수아비를 대신한 드론이 농민들의 고민을 해결할 수 있을 지 주목됩니다.

KBS 뉴스 박병준입니다.

촬영기자:신유상

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 새 떼 쫓는 드론 개발…가격이 걸림돌
    • 입력 2025-08-07 21:47:53
    • 수정2025-08-07 22:32:52
    뉴스9(대전)
[앵커]

예나 지금이나 벼농사에서 가장 큰 골칫거리 중의 하나가 낱알을 쪼아먹는 새떼입니다.

새들이 영리해서 허수아비는 고사하고 화약총이나 레이저도 별 소용이 없는데요,

새를 쫓는 드론이 개발돼 효과를 보고 있다고 합니다.

박병준 기자입니다.

[리포트]

아직 한 여름이지만, 노랗게 고개숙인 벼들이 보입니다.

일반 벼보다 두 달 일찍 수확하는 '빠르미' 품종입니다.

일찍 익는 만큼 참새 등 새 떼의 주요 표적입니다.

조류 방지망을 쳐 놓아도 금세 빈틈을 찾아 쪼아댑니다.

논 옆의 스테이션에서 드론 한대가 이륙해 시끄러운 소리를 내며 논 위를 선회합니다.

충남농업기술원이 개발한 조류 퇴치 드론입니다.

새들이 싫어하는 2만 헤르츠의 고주파와 음악 등의 소음으로 새를 쫓아냅니다.

이 스테이션에서 이륙한 드론은 미리 설정된 경로를 따라 40분가량 비행한 뒤 다시 이곳으로 돌아와 자동 충전됩니다.

3주간 사용해 본 결과 허수아비나 화약, 농약 등 기존의 퇴치 방식보다 월등한 성과를 냈습니다.

[김성윤/드론 시범사용 농민 : "많은 방법을 써봤지만 이렇다 할 효과는 못 봤고요. 드론 도입 이후에는 드론을 도입한 논과 도입하지 않은 논의 수확량 차이는 한 20% 정도 차이가 나는 걸 확인했습니다."]

새들이 없을 땐 생육 상태나 병해충 감시에도 활용할 수 있는데, 스마트폰이나 컴퓨터로 간단히 조작할 수 있습니다.

문제는 가격입니다.

드론 한 대에 스테이션을 설치하는 비용이 3천만 원에 달해 개별 농가로서는 큰 부담입니다.

농업기술원은 대규모 농장을 중심으로 보급을 늘려 활용하는 곳이 많아지면 가격이 낮아질 것으로 보고 있습니다.

[윤여태/충남농업기술원 쌀연구팀장 : "단지화를 이룬 부분에서 운용한다면 금액적인 부분은 어느 정도 경감이 되고, 실질적으로 수요가 많다면 가격은 떨어지는 게 맞다고 시장에서도 판단을 하고 있는 거고요."]

허수아비를 대신한 드론이 농민들의 고민을 해결할 수 있을 지 주목됩니다.

KBS 뉴스 박병준입니다.

촬영기자:신유상
박병준
박병준 기자

이 기사가 좋으셨다면

대전-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

오늘부터 15% 상호관세… 대미 수출 영향 어쩌나

오늘부터 15% 상호관세… 대미 수출 영향 어쩌나
한미 정상회담 25일 개최 예상…안보 의제 중점 논의

한미 정상회담 25일 개최 예상…안보 의제 중점 논의
‘물리력 동원’에도 尹 체포 <br>왜 못하나…특검 다음 수는?

‘물리력 동원’에도 尹 체포 왜 못하나…특검 다음 수는?
[단독] “다이아 큰 거라 놀라셨다”…김건희 영장에 담긴 ‘통일교 선물’

[단독] “다이아 큰 거라 놀라셨다”…김건희 영장에 담긴 ‘통일교 선물’
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.