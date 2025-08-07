대청호 회남 수역에 조류경보 ‘관심’ 발령
입력 2025.08.07 (21:49) 수정 2025.08.07 (22:00)
대청호 회남 수역에 조류경보 '관심' 단계가 발령됐습니다.
금강유역환경청은 지난달 31일 대청호 취수원 3곳 중 하나인 문의 수역에 조류경보 관심 단계를 발령한 데 이어, 오늘(7일) 회남 수역에도 같은 조처를 했습니다.
회남 수역의 유해 남조류는 1㎖당 2만 3천여 개로 관심단계 발령 기준인 ㎖당 천 개를 2주 연속 초과해 발령됐습니다.
금강환경청은 지난달 호우로 대청호에 오염원이 유입된 뒤, 폭염에 수온이 오르면서 유해남조류가 증가한 것으로 보고 있습니다.
박연선 기자 zion@kbs.co.kr
