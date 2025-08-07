“여객기 참사 독립 조사기구 설립 적극 검토”

동영상 고정 취소

제주항공 여객기 참사 유가족들이 독립 조사 기구를 요구하고 나선 가운데 국토교통부가 적극 검토하겠다고 밝혀 신설 여부에 관심이 쏠리고 있습니다.



12·29 무안공항 제주항공 여객기 참사 유가족협의회는 어제(6일) 김윤덕 국토부장관을 만나 국토부의 '셀프 조사' 우려를 제기하며 국무총리 산하 독립 조사기구 신설을 요청했고, 적극 검토하겠다는 답을 받았다고 밝혔습니다.



항공·철도사고조사위원회는 내년 6월쯤 최종 결과보고서를 공표할 예정입니다.



