무기력한 국민의힘, 부산 의원 존재감 ‘미미’

입력 2025.08.07 (21:51) 수정 2025.08.07 (21:59)

[앵커]

국민의힘 당대표는 대선 패배를 수습해 내년 지방선거를 이끌고 보수 진영을 재건하는 중책을 맡게 되는데요,

당대표에 출사표를 던진 부산 인사 중 조경태 의원만이 본선에 진출했습니다.

지난 원내대표에 이어 최고위원, 당대표까지, 국민의힘 중앙당에서 부산 의원들의 존재감은 미미합니다.

장성길 기자입니다.

[리포트]

국민의힘 당대표에 도전장을 던진 주진우 의원.

이재명 정부 청문회 저격수로 주목을 받았고, '젊고 유능한 보수'를 앞세워 당대표 경선에 나섰지만, 본선 문턱을 넘지 못했습니다.

[주진우/국회의원/지난달 28일 : "계파, 패거리 정치를 타파하겠습니다. 중진 의원들이 미리 결론을 정하고 몇몇 의원들이 발언을 (하는 방식은 더 이상 안 됩니다)."]

안철수 의원과 더불어 탄핵 찬성파인 6선의 조경태 의원.

당대표, 세 번째 도전을 이어갑니다.

조 의원은 인적 쇄신을 예고하며 지지층 결집을 호소하고 있지만, 본선을 거쳐 실제 당대표에 오르는 건 험난할 것이라는 게 지역 정치권의 분석입니다.

[조경태/국회의원/지난달 27일 : "누가 우리 당에서 인적 청산, 인적 쇄신의 대상이 될지, 국민들께서 판단하고 선택하시도록 길을 열어놓겠습니다."]

국민의힘 최고위원에도 부산은 없습니다.

당대표 경선과 함께 치러지는 최고위원 경선에서, 본선에 진출한 8명 중 부산을 기반으로 한 정치인은 한 명도 남지 않았습니다.

국민의힘 원내대표 자리도 부산과 거리가 멀었습니다. 대선 직후 치러진 원내대표 선거에 4선의 이헌승 의원이 출마했지만, 결국, 고배를 마셨습니다.

여대야소 구도에서 무기력하다는 평가를 받는 국민의힘.

위기의 중앙당에서조차 부산 국회의원들은 이렇다 할 존재감을 드러내지 못하고 있습니다.

KBS 뉴스 장성길입니다.

영상편집:이동훈/그래픽:조양성

