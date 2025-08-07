박완수 지사, 경제부총리 면담…현안사업 국비 건의
입력 2025.08.07 (21:51)
박완수 경남지사가 오늘(7일) 정부서울청사에서 구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관을 만나 지역 현안 사업에 대한 국비 지원을 건의했습니다.
박 지사는 남부내륙철도 개통과 수해 예방 대책, 전략산업 육성 등에 국비 지원 필요성을 강조했고, 특별재난지역 주택복구비 상향과 지방하천 준설 지원 등을 요청했습니다.
박 지사는 남부내륙철도 개통과 수해 예방 대책, 전략산업 육성 등에 국비 지원 필요성을 강조했고, 특별재난지역 주택복구비 상향과 지방하천 준설 지원 등을 요청했습니다.
박완수 경남지사가 오늘(7일) 정부서울청사에서 구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관을 만나 지역 현안 사업에 대한 국비 지원을 건의했습니다.
