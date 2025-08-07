전재수 해수부 장관 “북극항로 내년 시범 운항”
입력 2025.08.07 (21:52) 수정 2025.08.07 (21:59)
우리나라가 10년 만에 북극항로 시범 운항을 재개합니다.
전재수 장관은 한 언론과의 인터뷰에서, 정부 내 북극항로 업무 전담조직을 연내 신설하고 내년에 북극항로 시범 운항에 나설 계획이라고 밝혔습니다.
또 북극항로 시범 운항에 나서는 선사를 지원할 예정이라고 강조했습니다.
북극항로 시범 운항은 2013년 현대글로비스를 시작으로 2016년까지 5차례만 이뤄지고 중단됐습니다.
- 전재수 해수부 장관 “북극항로 내년 시범 운항”
- 입력 2025-08-07 21:52:20
- 수정2025-08-07 21:59:02
우리나라가 10년 만에 북극항로 시범 운항을 재개합니다.
전재수 장관은 한 언론과의 인터뷰에서, 정부 내 북극항로 업무 전담조직을 연내 신설하고 내년에 북극항로 시범 운항에 나설 계획이라고 밝혔습니다.
또 북극항로 시범 운항에 나서는 선사를 지원할 예정이라고 강조했습니다.
북극항로 시범 운항은 2013년 현대글로비스를 시작으로 2016년까지 5차례만 이뤄지고 중단됐습니다.
강지아 기자 jia@kbs.co.kr
