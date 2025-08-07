전재수 해수부 장관 “북극항로 내년 시범 운항”

동영상 고정 취소

우리나라가 10년 만에 북극항로 시범 운항을 재개합니다.



전재수 장관은 한 언론과의 인터뷰에서, 정부 내 북극항로 업무 전담조직을 연내 신설하고 내년에 북극항로 시범 운항에 나설 계획이라고 밝혔습니다.



또 북극항로 시범 운항에 나서는 선사를 지원할 예정이라고 강조했습니다.



북극항로 시범 운항은 2013년 현대글로비스를 시작으로 2016년까지 5차례만 이뤄지고 중단됐습니다.



