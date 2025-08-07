공장 지붕 수리 중 추락한 60대 숨져
입력 2025.08.07 (21:52) 수정 2025.08.07 (22:03)
오늘(7) 오전 11시쯤 영암군 삼호읍 한 선박 부품 공장에서 지붕 수리 작업을 하던 60대 일용직 근로자 A 씨가 15ｍ 높이에서 추락했습니다.
-
