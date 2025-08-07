공장 지붕 수리 중 추락한 60대 숨져

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

오늘(7) 오전 11시쯤 영암군 삼호읍 한 선박 부품 공장에서 지붕 수리 작업을 하던 60대 일용직 근로자 A 씨가 15ｍ 높이에서 추락했습니다.



