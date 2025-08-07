[충북&오늘] 진천, 단수 피해 긴급 지원…충주, 무인 민원 발급 무료

동영상 고정 취소

[앵커]



충북 앤 오늘 순서입니다.



단수 사태를 겪은 증평군을 위해 이웃, 진천군이 나섰습니다.



충주시가 무인 발급기에서 민원 서류를 무료로 발급해주기로 했습니다.



지역별 주요 소식, 이자현 기자가 전해드립니다.



[리포트]



진천군이 유례 없는 대규모 단수로 어려움을 겪은 증평군에 생활용수와 생수를 긴급 지원했습니다.



진천군은 증평군과 맞닿은 초평면의 소화전을 개방해 급수차로 약 600톤의 생활용수를 공급했습니다.



또, 폭염 속 단수 피해로 큰 불편을 겪는 증평 주민들에게 생수 3,800병을 전달했습니다.



[왕현숙/진천군 상하수도사업소 운영팀장 : "기록적인 폭염이 계속되는 상황에서 단수가 발생을 했는데, 그게 남일 같지 않았고요. 저희 중부 4군은 같은 이웃이라고 생각했기 때문에, 즉각적으로 도움이 되었으면 하는 마음이 컸습니다."]



충주시가 무인 민원 서류 발급기에선 수수료를 받지 않기로 했습니다.



민원인들은 주민등록등본과 가족관계증명서 등 121가지 서류를 무료로 발급받을 수 있게 됐습니다.



하지만 법원 수입으로 분류되는 등기부등본 3종류는 수수료를 내야합니다.



충주시에는 충주세무서와 충주의료원 등 31곳에 무인 민원 발급기가 설치돼있습니다.



특히 충주시청에 있는 기기는 24시간 운영됩니다.



올해 음성청결고추 직거래 장터가 오는 12일, 음성읍 하상주차장에서 개장합니다.



장터는 오는 10월 27일까지 두 달 동안 장날에 맞춰 한 달에 6번 열립니다.



음성군은 중간 유통업체를 거치지 않는 직거래로 농가와 소비자의 부담이 줄어들 걸로 기대하고 있습니다.



KBS 뉴스 이자현입니다.



영상편집:오진석



