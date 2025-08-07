청주청원경찰서, 술 취해 공짜 식사·경찰 폭행 20대 덜미
입력 2025.08.07 (21:54) 수정 2025.08.07 (22:05)
청주 청원경찰서는 술에 취해 식당에 음식값을 내지 않고 출동한 경찰까지 폭행한 20대 A 씨를 사기와 공무집행 방해 등의 혐의로 입건해 조사하고 있습니다.
A 씨는 어제 새벽, 청주의 한 식당에서 만 원 상당의 음식값을 내지 않고 달아나려다 신고를 받고 출동한 경찰관 2명을 폭행하고 순찰차 뒷좌석 등을 파손한 혐의를 받고 있습니다.
A 씨는 지난달에도 청주 일대에서 5차례 무전 취식한 혐의로 경찰 조사를 받았던 것으로 알려졌습니다.
이자현 기자 interest@kbs.co.kr
