충북문화재단 법규 위반 14건 감사 적발
입력 2025.08.07 (21:54) 수정 2025.08.07 (22:05)
충청북도는 지난 2월, 충북문화재단에 대한 종합 감사에서 법규 위반 사례 14건을 적발했다고 밝혔습니다.
주요 위반 사례는 업무 추진비를 480만 원가량 부적정하게 사용한 것과 음주운전 징계 규정이 지방공무원 기준보다 낮은 점, 그리고 불공정한 직원 채용 조건과 보조금 지원 사업 소홀 등입니다.
충청북도는 문화재단이 부적정하게 집행한 보조금과 여비 280만 원을 환수하고 차장급 직원 2명에게 훈계 처분하도록 했습니다.
송국회 기자 skh0927@kbs.co.kr
