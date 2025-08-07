배경훈 과기부 장관, 충북 방문…기초연구 논의

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

배경훈 과학기술정보통신부 장관이 정부의 기초연구 진흥 방안을 마련하기 위해 오늘 충북을 찾았습니다.



배 장관은 충북대 양자연구센터를 둘러보고, 물리학, 생명과학 등 각계 전문가를 만나 기초연구 과제 확대 필요성과 관련 지원책 등을 논의했습니다.



정부는 오는 11월쯤, 기초연구 진흥 방안을 공식 발표할 것으로 알려졌습니다.



