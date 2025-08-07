배경훈 과기부 장관, 충북 방문…기초연구 논의
입력 2025.08.07 (21:54) 수정 2025.08.07 (22:06)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
배경훈 과학기술정보통신부 장관이 정부의 기초연구 진흥 방안을 마련하기 위해 오늘 충북을 찾았습니다.
배 장관은 충북대 양자연구센터를 둘러보고, 물리학, 생명과학 등 각계 전문가를 만나 기초연구 과제 확대 필요성과 관련 지원책 등을 논의했습니다.
정부는 오는 11월쯤, 기초연구 진흥 방안을 공식 발표할 것으로 알려졌습니다.
배 장관은 충북대 양자연구센터를 둘러보고, 물리학, 생명과학 등 각계 전문가를 만나 기초연구 과제 확대 필요성과 관련 지원책 등을 논의했습니다.
정부는 오는 11월쯤, 기초연구 진흥 방안을 공식 발표할 것으로 알려졌습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 배경훈 과기부 장관, 충북 방문…기초연구 논의
-
- 입력 2025-08-07 21:54:49
- 수정2025-08-07 22:06:48
배경훈 과학기술정보통신부 장관이 정부의 기초연구 진흥 방안을 마련하기 위해 오늘 충북을 찾았습니다.
배 장관은 충북대 양자연구센터를 둘러보고, 물리학, 생명과학 등 각계 전문가를 만나 기초연구 과제 확대 필요성과 관련 지원책 등을 논의했습니다.
정부는 오는 11월쯤, 기초연구 진흥 방안을 공식 발표할 것으로 알려졌습니다.
배 장관은 충북대 양자연구센터를 둘러보고, 물리학, 생명과학 등 각계 전문가를 만나 기초연구 과제 확대 필요성과 관련 지원책 등을 논의했습니다.
정부는 오는 11월쯤, 기초연구 진흥 방안을 공식 발표할 것으로 알려졌습니다.
-
-
송국회 기자 skh0927@kbs.co.kr송국회 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
청주-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.