대청호 조류경보 ‘관심’ 발령 확대
입력 2025.08.07 (21:55) 수정 2025.08.07 (22:06)
대청호 문의 수역에 이어 회남 수역에도 조류경보 관심 단계가 내려졌습니다.
금강유역환경청은 대청호 회남 수역의 유해 남조류 세포가 최근 두 번 연속, 기준치를 웃돌아 조류경보를 발령했다고 설명했습니다.
금강유역환경청은 지난달 집중 호우로 대청호에 오염 물질이 대거 유입된 상태에서 무더위로 수온이 올라 유해 남조류가 늘어난 것으로 분석했습니다.
대청호 문의 수역에 이어 회남 수역에도 조류경보 관심 단계가 내려졌습니다.
