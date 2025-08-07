뉴스 9

이정후 바람 타고 신바람, 오타니는 원맨쇼

입력 2025.08.07 (21:55) 수정 2025.08.07 (22:04)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

굿바이 오승환 “끝까지 최선 다할 것, 550세이브도 도전!”

굿바이 오승환 “끝까지 최선 다할 것, 550세이브도 도전!”
‘남달라’ 박성현, 사이프러스에서 부활샷…2년 만에 67타

‘남달라’ 박성현, 사이프러스에서 부활샷…2년 만에 67타

다음
메이저리그 샌프란시스코 자이언츠의 이정후가 싱싱 바람을 타고 6경기 연속 장타를 터트리며 팀의 결승 득점을 올렸습니다.

주인공은 짜잔~ 마지막에 활약하는 법이죠!

세 타석 동안 침묵했던 이정후가 2대 2로 맞선 9회, 담장 깊숙한 곳으로 2루타를 날려 보냅니다.

6경기 연속 장타 기록인데요.

이정후는 후속 타자의 적시타에 결승 득점까지 올렸습니다.

더그아웃에서 환하게 웃는 이정후의 모습 참 오랜만이라 반갑네요.

LA 다저스 오타니는 원맨쇼를 펼쳤습니다.

바깥쪽 모서리에 한 번 꽂고, 곧바로 반대 몸쪽 구석에 시속 160km의 포심을 꽂는 괴력투로 타자를 얼어붙게 만들더니.

타석에선 시원한 아치로 자신의 빅리그 통산 천 번째 안타를 쏘아 올립니다.

빅리그 천 번째 안타와 선발 등판해 4이닝 동안 삼진 8개를 잡은 오타니.

정말 입을 다물지 못하겠네요.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 이정후 바람 타고 신바람, 오타니는 원맨쇼
    • 입력 2025-08-07 21:55:02
    • 수정2025-08-07 22:04:51
    뉴스 9
메이저리그 샌프란시스코 자이언츠의 이정후가 싱싱 바람을 타고 6경기 연속 장타를 터트리며 팀의 결승 득점을 올렸습니다.

주인공은 짜잔~ 마지막에 활약하는 법이죠!

세 타석 동안 침묵했던 이정후가 2대 2로 맞선 9회, 담장 깊숙한 곳으로 2루타를 날려 보냅니다.

6경기 연속 장타 기록인데요.

이정후는 후속 타자의 적시타에 결승 득점까지 올렸습니다.

더그아웃에서 환하게 웃는 이정후의 모습 참 오랜만이라 반갑네요.

LA 다저스 오타니는 원맨쇼를 펼쳤습니다.

바깥쪽 모서리에 한 번 꽂고, 곧바로 반대 몸쪽 구석에 시속 160km의 포심을 꽂는 괴력투로 타자를 얼어붙게 만들더니.

타석에선 시원한 아치로 자신의 빅리그 통산 천 번째 안타를 쏘아 올립니다.

빅리그 천 번째 안타와 선발 등판해 4이닝 동안 삼진 8개를 잡은 오타니.

정말 입을 다물지 못하겠네요.
KBS
KBS

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

오늘부터 15% 상호관세… 대미 수출 영향 어쩌나

오늘부터 15% 상호관세… 대미 수출 영향 어쩌나
한미 정상회담 25일 개최 예상…안보 의제 중점 논의

한미 정상회담 25일 개최 예상…안보 의제 중점 논의
‘물리력 동원’에도 尹 체포 <br>왜 못하나…특검 다음 수는?

‘물리력 동원’에도 尹 체포 왜 못하나…특검 다음 수는?
[단독] “다이아 큰 거라 놀라셨다”…김건희 영장에 담긴 ‘통일교 선물’

[단독] “다이아 큰 거라 놀라셨다”…김건희 영장에 담긴 ‘통일교 선물’
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.