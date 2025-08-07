이정후 바람 타고 신바람, 오타니는 원맨쇼
입력 2025.08.07 (21:55) 수정 2025.08.07 (22:04)
메이저리그 샌프란시스코 자이언츠의 이정후가 싱싱 바람을 타고 6경기 연속 장타를 터트리며 팀의 결승 득점을 올렸습니다.
주인공은 짜잔~ 마지막에 활약하는 법이죠!
세 타석 동안 침묵했던 이정후가 2대 2로 맞선 9회, 담장 깊숙한 곳으로 2루타를 날려 보냅니다.
6경기 연속 장타 기록인데요.
이정후는 후속 타자의 적시타에 결승 득점까지 올렸습니다.
더그아웃에서 환하게 웃는 이정후의 모습 참 오랜만이라 반갑네요.
LA 다저스 오타니는 원맨쇼를 펼쳤습니다.
바깥쪽 모서리에 한 번 꽂고, 곧바로 반대 몸쪽 구석에 시속 160km의 포심을 꽂는 괴력투로 타자를 얼어붙게 만들더니.
타석에선 시원한 아치로 자신의 빅리그 통산 천 번째 안타를 쏘아 올립니다.
빅리그 천 번째 안타와 선발 등판해 4이닝 동안 삼진 8개를 잡은 오타니.
정말 입을 다물지 못하겠네요.
