‘익산시 공무원 비리 의혹’ 수사받던 업체 대표 숨져
입력 2025.08.07 (21:55) 수정 2025.08.07 (22:06)
공무원이 연루된 익산시 간판 정비사업에서 불거진 비리 의혹과 관련해 경찰 수사를 받던 업체 대표가 숨진 채 발견됐습니다.
전북경찰청은 오늘(7) 오후 6시쯤 완주군의 한 창고에서 40대 업체 대표가 숨진 채 발견됐고, 범죄 혐의점은 없다고 밝혔습니다.
경찰은 사업 과정에서 금품이 오간 의혹과 관련해 이 회사를 포함한 관련 업체와 익산시 등을 압수수색했고, 차량에서 현금이 발견된 익산시 공무원은 구속 송치했습니다.
